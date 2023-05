Karnataka Election 2023 LIVE: पीएम मोदी बेंगलुरु में करेंगे 26KM लंबा रोड शो, 17 विधानसभाओं से गजुरेंगे, होगी 10 लाख की भीड़!

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज अपने रोड शो से पहले पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बेंगलुरु और बीजेपी के बीच का संबंध पुराना और मजबूत है और शहर ने शुरुआती दिनों से ही हमेशा पार्टी का समर्थन किया है. पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ‘थोड़ी देर में मैं शहर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में रोड शो शुरू करूंगा. बेंगलुरु और बीजेपी के बीच पुराना और मजबूत रिश्ता है. इस शहर ने शुरुआती दिनों से हमारी पार्टी का समर्थन किया है और हमने इसके विकास के लिए कई प्रयास किए हैं. हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ-साथ अब तक हासिल लाभ पर आगे निर्माण करने के वादे के आधार पर बेंगलुरु के लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं. हमारी कोशिश कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने और बेंगलुरू को विकास पथ से अद्वितीय गति से जोड़ने की है.’

In a short while, I will be commencing the roadshow across parts of Bengaluru to interact with people of the city. The bond between Bengaluru and BJP is an old and strong one. This city has supported our party since the early days and we have made numerous efforts for its growth.

