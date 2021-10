1, 2, 3, 4... 10 और कर्नाटक के बेंगलुरु में यूं धड़ाम हुई बिल्डिंग

बेंगलुरु. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक इमारत पलक झपकते ही धड़ाम से गिर गई. न्यूज एजेंसी ANI ने इमारत के ढहने का वीडियो शेयर किया है, जिसे आंखें खोलकर देखें तो 1,2,3, 4, 5..10 तक की गिनती पूरी होने से पहले ही ये बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील होती हुई नजर आएगी.

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ये इमारत एक दिन पहले से ही हल्की सी झुक गई थी. जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी थी. पड़ोसियों से जानकारी मिलने के बाद इस चार मंजिला इमारत और आसपास के मकानों को खाली कराया गया और बुधवार को अधिकारियों ने इसे धवस्त कर दिया.

देखें VIDEO…

#WATCH | Karnataka: Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) demolished building in Vrushabhavathi ward near Shankar Nag bus stand in Bengaluru, earlier today. pic.twitter.com/bTk8dRKuli

