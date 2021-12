कर्नाटक: महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के चलते बेलागवी में तनाव, लगाई गई धारा-144

बेलागवी. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद ( Border Dispute With Maharashtra) को लेकर तनाव बढ़ गया है. बेलागवी में बड़ी सभाओं पर बैन लगा दिया गया है. बता दें कि बुधवार रात बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति पर स्याही फेंक दी गई थी. इससे पहले गुरुवार को कोल्हापुर में उपद्रवियों ने कन्नड़ झंडे को जला दिए थे. बढ़ते तनाव को देखते हुए शहर में धारा-144 लगा दी गई है. बता दें, कि बेलगावी का महाराष्ट्र में विलय करने की मांग की जाती रही है. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं.

महाराष्ट्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात बेलगावी के संभाजी सर्किल में विरोध प्रदर्शन किया और शिवाजी की प्रतिमा को स्याही से दागने में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की. विरोध हिंसक हो गया और पथराव में एक दर्जन से अधिक सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. बेलगावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैंने पुलिस को निर्देश दिया है कि शुक्रवार रात यहां बेलगावी में सांगोली रायन्ना की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. बेंगलुरु में शिवाजी की प्रतिमा पर स्याही लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं लोगों से अपील करता हूं कि राजनीति के लिए शिवाजी महाराज और संगोली रायन्ना जैसे दिग्गजों का अपमान न करें.’

कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी में हो रहा है. 13 दिसंबर से यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कर्नाटक पुलिस को बेलगावी में चल रहे सत्र के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) पार्टी के नेताओं की भूमिका पर संदेह है. इससे पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कन्नड़ झंडा जलाया था. कर्नाटक विधानसभा ने कोल्हापुर में कन्नड़ झंडे को जलाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है.

While on one hand , PM Modi honored Chhatrapati Shivaji Maharaj in Kashi, and on the other hand our Maharaj is insulted in Karnataka…These angering scenes are from BJP ruled Karnataka’s Bengaluru.

We strongly condemn this !!

High time the Hindus Arise and awake !! pic.twitter.com/HE5QdFcsxA

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 18, 2021