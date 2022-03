OMG: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, पुलिसकर्मी ने लगाई दौड़ और फिर...देखें Video

नई दिल्ली: ट्रेन से होने वाली घटनाओं के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) में सामने आते रहे हैं. हमेशा देखा जाता है कि लोग जब प्लेटफॉर्म में चलते हैं तो वो ज्यादा सतर्क नहीं रहते और कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है. कई बार तो ट्रेन से इतनी बड़ी घटनाएं (Train Accident Viral Video) हो जाती है कि जान तक चली जाती है. एक बार फिर सोशल मीडिया में एक स्टेशन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिरते हुए दिखती है लेकिन वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से वह बच जाती है.

जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो कर्नाटक के बेल्लारी स्टेशन का है जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है. वीडियों देखने के बाद समझा जा सकता है कि लापरवाही का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है. वीडियो 1 मार्च की सुबह 4.30 मिनट का है. एक महिला गडग जाने के लिए हरिप्रिया एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश करती है. महिला जब ट्रेन में चढ़ रही होती है उस समय ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी होती है.

Another psgr in a hurry saved by Govt Rly Police. Lady rescued @ Bellary stn @ 4.30am 2day by cop Maruti when she slipped when brd Haripriya Exp 2 her hometown Gadag @XpressBengaluru @NewIndianXpress @KARailway @KannadaPrabha @AshwiniVaishnaw @deepolice12 @DgpKarnataka @GowriIps pic.twitter.com/skvWBDqdAE

— S. Lalitha (@Lolita_TNIE) March 1, 2022