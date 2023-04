कर्नाटक: PM मोदी ने इशारों में गांधी परिवार पर साधा निशाना, JDS को बताया प्राइवेट लिमिटेड पार्टी

बेलुरु (कर्नाटक). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इस बार कर्नाटक ने तय कर लिया है कि दशकों से जोड़-तोड़ से अस्थिर सरकारों की जो राजनीति चली है उसे खत्म करना है. उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस दोनों को अस्थिरता का प्रतीक बताया और कहा, ‘देश में जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बची हैं वहां उनकी पहचान आपसी झगड़े से है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है वे सब देख रहे हैं.’

कर्नाटक के बेलुरु में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘कांग्रेस और जेडीएस के बीच दिखावे वाली लड़ाई चलती है. डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, नूराकुश्ती, संसद में भी कांग्रेस और जेडीएस हर मुद्दे पर साथ ही होते हैं, इसलिए जेडीएस को दिया गया वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट देना मतलब विकास पर ब्रेक लगाना.’

#WATCH | Congress & JD(S) are symbols of instability. Congress-ruled states are popular for the fight among its leaders, Chhattisgarh and Rajasthan are the examples. JD(S) is the B team of Congress and it wants to join Congress in looting Karnataka: PM Modi in Belur, Karnataka pic.twitter.com/H4SqNkQ5l1

पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि कर्नाटक किसी भी कीमत पर अपनी किस्मत कांग्रेस और जद (एस) के हाथों में देने का जोखिम नहीं उठा सकता. परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और जेडीएस दोनों दलों को घेरते हुए उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक की कांग्रेस यूनिट को दिल्ली में बैठे परिवार की सेवा करनी होती है. मुख्यमंत्री, उम्मीदवार तय करना हो, या कोई फैसला लेना हो दिल्ली वाले परिवार से पूछना होता है. जिसने इस परिवार के आगे घुटने टेके वही कांग्रेस में टिका.’

#WATCH | Even in the Parliament, Congress and JD(S) are together on every issue. So each vote given to JD(S) will go to the account of Congress and voting for Congress means putting brakes on the development of the state: Prime Minister Narendra Modi in Belur… pic.twitter.com/H21Awp5LZz

