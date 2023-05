पीएम मोदी के रोड शो में सुरक्षा की चूक, महिला ने वाहन पर फेंका मोबाइल, पुलिस बोली- कोई बुरा इरादा नहीं था

मैसूरु. कर्नाटक के मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यहां चुनाव प्रचार के लिए विशेष रूप से तैयार पीएम मोदी के वाहन की ओर एक मोबाइल फोन फेंका गया. उधर पुलिस ने बताया कि उन्होंने वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके पीछे उसका ‘कोई बुरा इरादा नहीं था’.

पुलिस के अनुसार, रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की एक महिला कार्यकर्ता से ‘उत्साह’ में फोन हाथ से निकल गया. उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया था. फोन गाड़ी के बोनट पर गिरकर नीचे गिर गया. हालांकि, प्रधानमंत्री की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने साथ में चल रहे विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के अधिकारियों को उस वस्तु की ओर इशारा किया.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आलोक कुमार ने बताया, ‘प्रधानमंत्री एसपीजी के सुरक्षा घेरे में थे. महिला (जिसका फोन प्रधानमंत्री के वाहन पर गिर गया था) बीजेपी कार्यकर्ता थी. एसपीजी के लोगों ने बाद में फोन उसे वापस कर दिया.’ उन्होंने कहा, ‘उत्साह में यह फेंका गया और महिला की कोई गलत मंशा नहीं थी.’

आलोक कुमार ने रविवार शाम बताया कि उस महिला का पता लगा लिया गया है और उसे कल (सोमवार) सुबह बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है.

यह घटना तब हुई जब मैसुरु-कोडागु के सांसद प्रताप सिम्हा और पूर्व मंत्रियों केएस ईश्वरप्पा तथा एसए रामदास के साथ प्रधानमंत्री मोदी सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों की तरफ हाथ हिला रहे थे.

