Karnataka CM Swearing-In Ceremony LIVE:  सिद्धारमैया, शिवकुमार के साथ 8 मंत्री आज लेंगे शपथ, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट

कांग्रेस विधायक डॉ. जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान के आज राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है.

#Karnataka | Congress MLAs Dr G Parameshwara, KH Muniyappa, KJ George, MB Patil, Satish Jarkiholi, Priyank Kharge, Ramalinga Reddy and BZ Zameer Ahmed Khan are expected to take oath as the ministers in the state cabinet today.

CM-designate Siddaramaiah and Deputy CM-designate DK…

— ANI (@ANI) May 20, 2023