बेंगलुरु. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा करते हुए बुधवार को मैसुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी. इस योजना के तहत परिवारों की करीब 1.1 करोड़ महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. कर्नाटक सरकार की 5 चुनावी गारंटियों में से ‘गृह लक्ष्मी‘ योजना (Gruha Laxmi Yojana) चौथी गारंटी है ज‍िसकी शुरुआत होने जा रही है. इस कार्यक्रम में श‍िरकत करने के ल‍िए कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रवाना हो गए हैं. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष एम. मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मैसुरु के जिला मुख्यालय में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में मंगलवार को पूजा-अर्चना की. सिद्धारमैया ने अपने गृह नगर मैसुरु में संवाददाताओं से कहा क‍ि परिवारों की करीब 1.1 करोड़ महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के लिए 17,500 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दिल्ली से कर्नाटक रवाना होने की जानकारी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट के जर‍िए दी. वेणुगोपाल ने ल‍िखा, ‘कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार मैसूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कल्याण योजना ‘गृह लक्ष्मी’ शुरू करेगी.’

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi leaves for Karnataka, from Delhi.

Party’s general secretary KC Venugopal tweets, “The Congress-led Karnataka Government will be launching the world’s largest ever welfare scheme for women – the Gruha Lakshmi Yojana, in the presence of INC… pic.twitter.com/xlICpotyk0

— ANI (@ANI) August 30, 2023