बेंगलुरु. कन्‍नड़ एक्‍टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) का रविवार को बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्‍टूडियो में अंतिम संस्‍कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्‍या में उनके प्रशंसक वहां मौजूद रहे. कई मशहूर हस्तियों ने भी उन्‍हें श्रद्धांजलि दी. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) एक्‍टर पुनीत राजकुमार को याद करके रो पड़े. उन्‍होंने कहा कि पुनीत राजकुमार सिर्फ एक एक्‍टर ही नहीं, बल्कि समाजसेवा करने वाले बेहतरीन इंसान थे.

कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने अपने और पुनीत राजकुमार के बारे में बताया कि उन दोनों ने कई दिनों तक एक साथ ही जिम किया है. जिम के दौरान दोनों में काफी बातचीत होती थी. वहीं उन्‍होंने यह भी बताया कि पुनीत एक बेहतरीन समाजसेवी थे. उन्‍हें जिस भी कार्यक्रम में बुलाया जाता था, वह वहां जरूर पहुंचते थे. बता दें कि कन्नड फिल्मों के बड़े अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया था. वह 46 साल के थे. पुनीत राजकुमार दिवंगत अभिनेता राजकुमार के बेटे थे. राजकुमार की तरह ही परिवार ने पुनीत की आंखें भी दान की हैं.

#WATCH | Karnataka Congress chief DK Shivakumar breaks down and cries as he remembers Kannada actor #PuneethRajkumar whose last rites were performed at Sree Kanteerava Studios in Bengaluru earlier this morning. pic.twitter.com/bZ0sMroUyU

