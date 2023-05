VIDEO: कर्नाटक की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, बैलगाड़ी से पहुंचे मांड्या के कांग्रेस विधायक

बेंगलुरु. कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ. इस दौरान सभी विधायक विधानसभा भवन पहुंचे. इस बीच सबकी नजर टिकी रह गई कांग्रेस विधायक रवि गनिगा पर, जो बेहद अलग तरीके से विधानसभा पहुंचे. मांड्या विधानसभा के कांग्रेस विधायक रवि गनिगा बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

विधानसभा अधिकारियों के अनुसार, इस तीन दिवसीय सत्र के दौरान सभी 224 नव निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक के रूप में शपथ लेंगे. इस दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा. फिलहाल, प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य आर वी देशपांडे नव निवार्चित प्रतिनिधियों को शपथ दिला रहे हैं. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मंत्री जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, एम बी पाटिल, के जे जॉर्ज, सतीश जारकिहोली, प्रियंक खरगे ने विधायक के रूप में शपथ ले ली है.

