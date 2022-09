कर्नाटक: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को ईडी का समन, बोले- सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन...

बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए नया समन मिला है. शिवकुमार ने कहा कि वह एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समन का समय उनके संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है.

कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि नोटिस ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और कर्नाटक में विधानसभा सत्र चल रहा है. शिवकुमार ने ट्ववीट किया, “भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच, उन्होंने मुझे फिर से पेश होने के लिए ईडी का समन जारी किया है. मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं लेकिन समन की टाइमिंग और उत्पीड़न जिससे मैं गुजर रहा हूं, दोनों मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहे हैं.”

In the midst of the #BharatJodoYatra and the assembly session, they have again issued me an ED summon to appear.

I am ready to cooperate but the timing of this summon and the harassment I am put through, is coming in the way of discharging my constitutional and political duties.

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 15, 2022