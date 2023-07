बेंगलुरु. बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के सामने रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शुक्रवार सुबह सीएम की कार रोक दी. उनका उद्देश्य सीएम के घर पर लगातार आने वाले लोगों के कारण होने वाली पार्किंग समस्याओं के बारे में चिंता जाहिर करना था.

बुजुर्ग शख्स का नाम नरोत्तम है. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए शिकायत की कि सीएम से मिलने आने वाले लोग अपने वाहन जहां-तहां पार्क कर देते हैं, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए अपने वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, ‘पिछले 5 सालों से यह क्या बकवास है? हम तंग आ चुके हैं.’

पार्किंग मुद्दे के बारे में अपने पड़ोसी की बात सुनने के बाद, सिद्धारमैया ने अपने घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मामले को देखने और पार्किंग मुद्दे को हल करने के लिए कहा.

High drama unfolds in Karnataka after a senior citizen blocks CM Siddaramaiah’s car to apprise him of parking woes his family had been facing. CM assures the man to look into the matter. News18’s @Aksharadm6 with details

