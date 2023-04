कर्नाटक चुनाव: जगदीश शेट्टर ने सौंपा इस्तीफा, कहा- बस एक सीट चाहता था, येदियुरप्पा बोले- BJP के कारण था नाम

हुबली (कर्नाटक). कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका देते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. आगामी चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज 67 वर्षीय शेट्टर ने कहा कि वह पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे. वहीं उनके कांग्रेस से जुड़ने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैंने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है.’

सिरसी में विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े को सदन से अपना इस्तीफा सौंपने बाद शेट्टर ने कहा, ‘मैं केवल हुबली-धारवाड़-मध्य की विधानसभा सीट चाहता था… मैंने राज्य में पार्टी के विकास में काफी योगदान दिया है. लेकिन जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया उससे मैं परेशान हूं. मैंने सोचा कि मुझे उन्हें चुनौती देनी चाहिए. इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है. मैं उस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, जिसे मैंने राज्य में बनाया था.’

