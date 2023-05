'मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं लेकिन...' डीके शिवकुमार के भाई ने जाहिर की नाराजगी, कहा- हम इंतजार करेंगे

बेंगलुरु. कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है. हालांकि पार्टी के इस फैसले से डीके शिवकुमार के अपनों के साथ-साथ समर्थकों में भी नाराजगी नजर आ रही है. इसी कड़ी में डीके शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश ने पार्टी के फैसले पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं लेकिन कर्नाटक के हित में हम अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहते थे. इसलिए डीके शिवकुमार को स्वीकार करना पड़ा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में हम देखेंगे, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है. मैं चाहता हूं कि डीके शिवकुमार सीएम बनें लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे. कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए लंबी मंत्रणा के बाद इस पर सहमति बन गई है कि सिद्धरमैया प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे तथा डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

#WATCH | I am not fully happy but in the interest of Karnataka we wanted to fulfil our commitment…That is why DK Shivakumar had to accept. In future we will see, there is a long way to go. …I wish it (CM post for DK Shivakumar) but it didn’t happen, we will wait and see:… pic.twitter.com/DGbiSIUeJk

