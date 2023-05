गृह मंत्री अमित शाह का बेंगलुरु में विशाल रोड शो, लगे जय श्रीराम के नारे, मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा

बेंगलुरु. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भरोसा जताया कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार आएगी. कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 80 के दशक से ही ऐसा कर रही है, उन्होंने पहले भगवान राम को ताले में रखा और अब बजरंग दल के नाम से भी उन्हें परहेज़ है.

बेंगलुरु के आडूगोड़ी जंक्शन से शुरू हुए केंद्रीय मंत्री के रोड शो के दौरान न्यूज18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और इसे कोई भी दल नहीं ला सकता. कांग्रेस द्वारा राज्य में मुस्लिम आरक्षण लाने के वादे से जुड़े सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आने वाली, तो आरक्षण कहां से आएगा.’

केंद्रीय मंत्री का 2 किलोमीटर लंबा रोड बेंगलुरु के आडूगोड़ी जंक्शन से आरंभ हुआ, जो कि टोटल मॉल तक जाएगा. दरअसल, ये पूरा इलाका बीटीएम लेआउट विधानसभा में आता है, जहां से श्रीधर रेड्डी भाजपा के उम्मीदवार है. शाह विशेष रूप से ‘डिजाइन’ किये गये एक वाहन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं के साथ खड़े थे. रोड शो के दौरान मार्ग के दोनों ओर और आस-पास की इमारतों पर मौजूद लोगों ने शाह का अभिवादन किया.

#WATCH | #KarnatakaElections2023 | Union Home Minister Amit Shah holds a road show in B.T.M Layout Assembly constituency.

Party MP Tejasvi Surya is also with him. pic.twitter.com/qNGmhnwyJZ

— ANI (@ANI) May 2, 2023