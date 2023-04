कर्नाटक चुनाव: 5 वकील, 9 डॉक्टर, 32 OBC... भाजपा ने जारी की 189 कैंडिडेट की लिस्ट, 52 नए चेहरे

नई दिल्ली. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लंबे मंथन के बाद मंगलवार रात 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने पारंपरिक शिगगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के बेटे बी. वाई. विजयेंद्र अपने पिता के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि अपनी पारंपरिक चिकमगलूर सीट से उम्मीदवार होंगे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की.

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कई दौर की बैठक की और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है. सिंह ने बताया कि पार्टी ने 52 नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है. उनके मुताबिक 189 उम्मीदवारों की सूची में 32 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं, जबकि 30 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं.

पहली लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवार

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की पहली सूची में कुल आठ महिलाओं को जगह मिली है. सिंह ने कहा कि सूची में पांच वकील, नौ चिकित्सक, तीन अकादमिक क्षेत्र से, एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और एक भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसमें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तीन कर्मचारी और आठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है.

