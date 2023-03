VIDEO: कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया ने खोया आपा, पार्टी कार्यकर्ता को सरेआम जड़ा थप्पड़, फिर गाड़ी बैठकर चलते बने

नई दिल्ली. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया एक विवाद में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. पूर्व सीएम सिद्धारमैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बीते शुक्रवार का है. इस वायरल वीडियो में वह बेंगलुरु में अपने आवास के बाहर एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सिद्धारमैया अपने आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं. उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं.

इस दौरान एक कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए उनके एकदम करीब पहुंच जाता है. इस पर वह उसे थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए वहां आए थे. इसी दौरान यह घटना हुई. हालांकि वीडियो में वह नेता कोई गलत रिएक्शन देता हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसे सिद्धारमैया ने थप्पड़ मारा था. अब इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जमकर कोसा जा रहा है.

#WATCH | LoP and former Karnataka CM Siddaramaiah slaps a supporter who came to meet him at his residence in Bengaluru earlier today. The supporter had come to him amid a huge crowd of visitors there. pic.twitter.com/968Ba1t9DB

— ANI (@ANI) March 24, 2023