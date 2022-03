हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में BJP विधायक की CM से मांग, मदरसे देशविरोधी पाठ पढ़ाते हैं, इन्हें बैन करें

बेंगलुरूः कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab controversy) के बीच सत्ताधारी भाजपा के एक विधायक ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है. होन्नाली से विधायक एमपी रेणुकाचार्य (BJP MLA Renukacharya) ने आरोप लगाया है कि मदरसों में देशविरोधी पाठ पढ़ाए जाते हैं, ऐसे में उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से मांग की कि राज्य में चल रहे मदरसों पर बैन (Madarsa ban) लगाया जाए या फिर उन्हें वो सिलेबस पढ़ाने के लिए कहा जाए जो दूसरे स्कूल पढ़ाते हैं.

सीएम के राजनीतिक सचिव हैं रेणुकाचार्य

मुख्यमंत्री बोम्मई के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए बंद को लेकर जमकर बरसे. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हिजाब मामले पर कुछ राष्ट्रविरोधी संगठनों ने कर्नाटक बंद बुलाया है. क्या सरकार इसे बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या फिर कोई इस्लामिक देश है? हम इसे सहन नहीं करेंगे. कांग्रेस नेताओं ने इस बंद का विधानसभा में बचाव किया है.

I request the CM and Education Minister to ban madrasas. Don’t we have other schools where Hindu and Christian students study? You teach anti-national lessons here. They should be banned or made to teach the syllabus what we teach in other schools: MP Renukacharya pic.twitter.com/QWQVb2vUPA

