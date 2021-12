कर्नाटक के गृह मंत्री ने पुलिसवालों को कहा 'कुत्ता', आखिर किस बात से हुए नाराज, VIDEO वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Karnataka Home Minister Araga Gyanendra) ने पुलिस के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये (पुलिसकर्मी) पशु तस्करों से रिश्वत लेते हैं और उन्हें बेझिझक तस्करी करने की छूट देते हैं. वायरल हुए एक वीडियो क्लिप (Viral Video Clip) में, ज्ञानेंद्र को कथित तौर पर मवेशियों, विशेषकर गायों की चोरी और तस्करी को रोकने में विफल रहने के लिए एक पुलिस (Karnataka Police) अधिकारी पर फोन पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है.

Karnataka Home minister call cops Dogs.

In a video that is now viral he says

“The ones who illegally transport cows are habitual offenders, the cops know about this but they take bribes & sit idle like dogs”. : Araga Jnanedra pic.twitter.com/9irdhBpABf

— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) December 3, 2021