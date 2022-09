कर्नाटक हिजाब विवाद पर जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने घूंघट से की हिजाब की तुलना, फिर कह डाली ये बात

बेंगलुरु. कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. वहीं इस विवाद पर जनता दल (सेक्युलर) के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम का बयान आया है जिसमें उन्होंने हिजाब की तुलना घूंघट से की है.

सीएम इब्राहिम ने सवाल किया कि इंदिरा गांधी ने अपने सिर को पल्लू से ढका, तो जो लोग अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हैं, क्या वे सभी पीएफआई द्वारा समर्थित हैं? उन्होंने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का नाम इसलिए लिया क्योंकि कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि विवाद को बढ़ाने में पीएफआई का हाथ है. उन्होंने उन आरोपों का जवाब देते हुए कहा “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पल्लू से अपना सिर ढका, क्या यह PFI की साजिश है? पल्लू से सिर ढकना भारत का इतिहास है. यह भारत का संस्कार है.”

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Former PM Indira Gandhi used to wear a ‘pallu’, even the President of India wears a pallu, this is culture of India. Is that ‘ghoonghat’ a conspiracy by PFI? Whether it’s hijab or pallu, it’s the same: JD(S) state president CM Ibrahim pic.twitter.com/tiODmV3ll1

— ANI (@ANI) September 20, 2022