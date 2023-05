बजरंग दल को बैन करेंगे? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले- ...तो हम संकोच भी नहीं करेंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में कांग्रेस पार्टी की अगुआई वाली सरकार आने के बाद अब बजरंग दल (Bajrang Dal) और पीएफआई (PFI) पर प्रत‍िबंध लगाने आद‍ि को लेकर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं. कर्नाटक की स‍िद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah government) में मंत्री बनाए गए प्र‍ियांक खड़गे से ह‍िजाब प्रत‍िबंध हटाने को लेकर भी सवाल क‍िया गया है ज‍िस पर उन्‍होंने बड़े ही सधे हुए तरीके से जवाब द‍िया है.

प्र‍ियांक खड़गे ने कहा है क‍ि जो भी दल या संगठन राज्‍य की शांत‍ि भंग करने साहस या प्रयास करेंगे उन पर प्रत‍िबंध लगाया जाएगा. हालांक‍ि प्र‍ियांक खड़गे (Priyank Kharge) समेत बनाए गए अन्‍य सभी मंत्र‍ियों के पास भी अभी क‍िसी भी व‍िभाग क‍ी ज‍िम्‍मेदारी नहीं है. सीएम स‍िद्धारमैया और ड‍िप्‍टी सीएम डीके श‍िवक‍ुमार अभी कैबिनेट व‍िस्‍तार को लेकर कवायद में जुटे हैं. ऐसे में कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्‍लि‍कार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के बेटे और सरकार में मंत्री प्र‍ियांक खड़गे के बयान पर स‍ियासत तेज होने लगी है.

समाचार एजेंसी के मुताब‍िक ब‍िना व‍िभाग के मंत्री प्र‍ियांक खड़गे ने कहा है क‍ि जो भी दल या संगठन राज्‍य की शांत‍ि भंग करने साहस या प्रयास करेंगे उन पर प्रत‍िबंध लगाया जाएगा. उन्‍होंने आरएसएस और बजरंग दल पर प्रत‍िबंध लगाने के मामले पर कांग्रेस (Congress) के रुख को स्‍पष्‍ट करते हुए कहा, “धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कोई भी संगठन, जो असंतोष और वैमनस्य के बीज बोने काम करेगा, कर्नाटक में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम कानूनी और संवैधानिक रूप से उनसे निपटेंगे, चाहे वह बजरंग दल, पीएफआई (PFI) या कोई अन्य संगठन ही क्‍यों ना हो. हम उन्हें प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेंगे यदि वे कर्नाटक में कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बनने जा रहे हैं … “

#WATCH | On Amnesty India demanding hijab ban in Karnataka be rolled back, State’s minister Priyank Kharge says, “…We are very clear on our stand we will review any such executive order, we will review any Bill that is regressive to the economic policies of Karnataka, any Bill… pic.twitter.com/LYAN2H9n8R

— ANI (@ANI) May 25, 2023