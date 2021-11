VIDEO: PWD के जूनियर इंजीनियर के घर में सीवेज पाइप से 'बहने लगे' लाखों के नोट... ACB अधिकारियों के उड़े होश

बेंगलुरु. कर्नाटक (Karnataka) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के अधिकारियों ने बुधवार को कलबुर्गी में लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारा और सीवेज पाइप जैसी चीज को काटने के बाद चौंक पड़े जब उसमें से 13 लाख रुपये बरामद हुए. कलबुर्गी जिले के जेवरगी तालुका में तैनात एस एम बिरादर के घर पर कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति पाई गई जिसे देखकर अधिकारी स्तब्ध रह गए. एसीबी के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमने 54.5 लाख रुपये नकद बरामद किये, जिसमें से 13 लाख रुपये से अधिक ऐसी जगह से पाए गए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. पैसे को घर के बाहर सीवेज की पाइप में छिपाया गया था, जो चोर भी नहीं ढूंढ़ पाता.’

अधिकारियों के अनुसार, बिरादर के पास कथित तौर पर 36 एकड़ भूमि, कलबुर्गी में दो घर, बेंगलुरु में एक भूखंड, तीन कार, एक स्कूल बस, दो ट्रैक्टर, सौ ग्राम सोना और 15 लाख रुपये के घरेलू सामान पाए गए. बिरादर, कर्नाटक के उन 15 सरकारी अधिकारियों में से एक हैं, जिनके आवास पर एसीबी ने बुधवार को छापेमारी की. सुबह से एसीबी ने राज्यभर में 60 स्थानों पर तलाशी ली. ब्यूरो के 400 अधिकारियों ने बेंगलुरु, मंगलुरु, मांड्या और बल्लारी में विभिन्न विभागों के 15 अधिकारियों के घर पर छापेमारी की.

#WATCH Karnataka ACB recovers approximately Rs 13 lakhs during a raid at the residence of a PWD junior engineer in Kalaburagi

