Karnataka CM: पीएम मोदी ने सिद्धरमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनने की बधाई दी

बेंगलुरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और डी. के. शिवकुमार को क्रमश: कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी. सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ आठ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘सिद्धरमैया जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की और डीके शिवकुमार जी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई. सार्थक कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.’’

इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने उत्तराधिकारी सिद्धरमैया को नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ने ट्वीट किया, ‘‘सिद्धरमैया को कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और उनके कैबिनेट सहयोगियों को हार्दिक बधाई.’’

Congratulations to Shri @siddaramaiah Ji on taking oath as Karnataka CM and Shri @DKShivakumar Ji on taking oath as Deputy CM. My best wishes for a fruitful tenure.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023