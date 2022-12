कर्नाटक: तेज रफ्तार कार ने पीछे से ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, पति-पत्नी की दर्दनाक मौत

बेंगलुरु: कर्नाटक में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया. कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के सोनना क्रॉस के पास एक कार के कंटेनर ट्रक से टकरा जाने से हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. नेलोगी पुलिस ने इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि कार काफी रफ्तार में थी और अचानक कंटेरन में जा घुसी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया.

नेलोगी पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जिनकी पहचान सिंदगी थाने के सर्कल इंस्पेक्टर रवि और उनकी पत्नी मधु के रूप में हुई है. नेलोगी थाने में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. इस हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटी और काफी मशक्कत के बाद शव को कार से बाहर निकाला गया था.

Karnataka | Two people were killed in an accident after their car rammed into a container truck near Sonna cross in Kalaburagi District. The deceased are identified as Sindagi PS Circle Inspector Ravi & his wife Madu. Case registered at Nelogi Police Station: Nelogi Police pic.twitter.com/K4QM29b2yE

