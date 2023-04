Karnataka Election 2023: कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 42 उम्मीदवारों के नाम, BJP और JDS के बागी नेताओं को भी टिकट

नई दिल्ली. कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं. इसी कड़ी में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस (Congress) पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है. केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. कांग्रेस द्वारा जारी दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं. इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. हालांकि मेलुकोट विधानसभा सीट सर्वोदय कर्नाटक पार्टी के दर्शन पुट्टनैया के लिए छोड़ी गई है

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक गोपालकृष्ण को मोलकालमूरु, BJP छोड़ने वाले पूर्व एमएमलसी बाबूराव चिंचनसुर को गुरमिटकल और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले एक और एमएलसी को टिकट दिया गया है. इसके अलावा JDS छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले पूर्व विधायक श्रीनिवास को गुब्बी से टिकट मिला है. मालूम हो कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट के लिए 10 मई को चुनाव होना है और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे.

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, किट्टूर से बालासाहेब पाटिल, बादामी से भीमसेन चिमन्नकट्टी, अफजलपुर से एमवाई पाटिल, गुलबर्ग दक्षिण से आलम्माप्रभु पाटिल, गंगावटी से इकबाल अंसारी को टिकट दिया गया है. कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बुधवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची को मंजूरी दी गई थी.

Congress releases second list of 42 candidates for Karnataka Assembly elections pic.twitter.com/wzpumgNTf3

— ANI (@ANI) April 6, 2023