बेंगुलरु/चेन्नई. दक्ष‍िण भारत के दो अलग-अलग राज्‍यों तम‍िलनाडु और कर्नाटक से द‍िल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं. इन दो अलग-अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है. एक घटना कर्नाटक (Karnataka) के च‍ित्रदुर्ग इलाके की सामने आई है जहां पर एक कार और लॉरी की टक्‍कर में 4 लोगों की जान चली गई. वहीं, दूसरी घटना में तम‍िलनाडु (Tamil Nadu) के तिरुपुर के कल्लाकिनार गांव (Kallakinar village) में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है. पुल‍िस ने दोनों ही मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली है.

जानकारी के मुताब‍िक कर्नाटक के चित्रदुर्ग (Chitradurga) में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर मल्लपुर गांव के पास उस समय हुई जब कार पीछे से लॉरी में टकरा गई. हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

उधर, तम‍िलनाडु के कल्लाकिनार गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना म‍िलते ही मौके पर भारी संख्‍या में पुल‍िस बल पहुंच गया.

Tamil Nadu | Police register case under section 302 IPC in Palladam police station after bodies of four members of a family were found in Kallakinar village of https://t.co/Yr1Z78vNu5. 959/23, U/s. 302 IPC https://t.co/t99FdWuOuE

