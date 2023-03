Viral Video: हिंदी बोलने पर भड़का ऑटो चालक, कहा- यह कर्नाटक है, यहां कन्नड़ बोलनी होगी!

बेंगलुरु. भाषा के आधार पर अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) पर दो गुट टकराते हुए दिख जाते हैं. भाषा पर हुए टकराव का ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक ऑटो-रिक्शा चालक (Auto Driver) और यात्रियों को भाषा को लेकर गरमागरम बहस करते देखा जा सकता है.

इस वीडियो में ड्राइवर यात्रियों को कन्नड़ (Kannada) बोलने के लिए कहता सुनाई दे रहा है. इस बीच यात्रियों को कहते सुना जा सकता है कि वे कन्नड़ नहीं बोलेंगे. ट्विटर पर ‘वी द्रविड़ियंस’ द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को अब तक 40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

Why should I speak in Hindi?

Bangalore Auto Driver pic.twitter.com/JFY85wYq51

— We Dravidians (@WeDravidians) March 11, 2023