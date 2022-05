फिर एक प्यार को मिली सजा! दूसरे मजहब की लड़की से मोहब्बत करने पर युवक की बेरहमी से हत्या

कलबुर्गी. कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के वाडी इलाके में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 25 साल के एक युवक को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वह दूसरे मजहब की एक लड़की से प्यार करता था. मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है. मृतक की मां ने एफआईआर (FIR) में आरोप लगाया है कि लड़की के पिता और भाई ने उसके बेटी की चाकू मार कर हत्या कर दी. यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले लड़की के घरवालों ने रिश्ता खत्म नहीं करने पर विजय का सिर काटने की धमकी दी थी.

ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विजय की हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कलबुर्गी की एसपी ईशा पंत ने बताया है कि गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम शहाबुद्दीन और नवाज हैं. एसपी ने आगे बताया कि विजय कुमार की दोस्ती शहाबुद्दीन की बहन से थी. आरोपी को यह दोस्ती पसंद नहीं थी. इसलिए उसने विजय की हत्या कर दी. पुलिस ने यह भी बताया कि पिछले साल आरोपी ने विजय के साथ मारपीट भी की थी और उसे अपनी बहन से बात नहीं करने की धमकी भी दी थी.

Karnataka | 25-year-old Vijay Kumar killed for his alleged interfaith relationship in Wadi town of Kalaburagi district. Case registered under 302 & 34 IPC and SC/ST Act at Wadi PS.

The girl’s father & brother stabbed my son, stated the deceased’s mother in the FIR.

