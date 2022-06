फिल्म '777 चार्ली' देख क्यों रो पड़े कर्नाटक सीएम बोम्मई ? Video हो रहा वायरल

नई दिल्ली. एक फिल्म ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बेहद भावुक कर दिया. “777 चार्ली” फिल्म देखने के बाद वे इतने भावुक हो गए कि वे अपने आंसू को भी नहीं रोक सके. रोते हुए उन्होंने इस फिल्म के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही. इस फिल्म एक कुत्ते और एक आदमी के बीच अप्रत्याशित लेकिन अपरिहार्य बंधन को दिखाया गया है जो अपनी नकारात्मक और एकाकी जीवन शैली के साथ पवित्र संबंध में बंध गए हैं. इस फिल्म को देखने के बाद कर्नाटक के सीएम को अपना वो प्यारा डॉग स्नूबी (Snooby) याद आ गया जिसकी मौत पिछले साल हो गई थी.

अभिनेता रक्षित शेट्ठी की जमकर तारीफ

कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली 10 जून को रिलीज हुई है. पीटीआई के मुताबिक बसवराज बोम्मई ने इस फिल्म के बारे में कहा, रक्षित शेट्टी का किरदार बेहद अहम है. उन्होंने शानदार अभिनय किया है. इस किरदार को निभाना आसान नहीं था. अगर चार्ली और रक्षित के किरदार की भावनाओं को जोड़कर देखा जाए तो उनका अभिनय बेमिसाल था. इस फिल्म को सीएम बोम्मई के लिए सोमवार को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. फिल्म को पहले दिन से ही बहुत तारीफें मिल रही हैं और पहले ही दिन इसने 6 करोड़ रुपये की कमाई की है.

We run out of words to express our gratitude. We are beyond grateful to see Shri. @BSBommai , honourable Chief Minister of Karnataka accept our film with so much love ✨♥️ pic.twitter.com/cTqL8zWBbb

