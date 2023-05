'कश्मीर प्रायोजित आतंकवाद से बाहर निकला, युवा तरक्की की राह पर', G-20 पर केंद्रीय मंत्री ने PAK को दिखाया आइना

श्रीनगर. कश्मीर सोमवार से श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तीन दिवसीय जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है. इस बैठक में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच इस आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में सोमवार से शुरू हुई जी 20 बैठक भारत के लिए जम्मू-कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का अवसर है, जो पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साए में था.

उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में जब कोई बड़ा इवेंट होता था तो पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी. पर आज फर्क ये है कि कश्मीर में सब कुछ खुला है. जी20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू-कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर भी देगी और वे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पेश की गई तस्वीर से इसकी तुलना कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं. यह हम सभी की जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल बनाएं कि हम अपने बच्चों के साथ अन्याय न करें.

‘नाटू नाटू’ पर थिरके अभिनेता राम चरण

इस आयोजन में फिल्म अभिनेता और निर्माता के. रामचरण भी एसकेआईसीसी में फिल्म पर्यटन बैठक में भाग ले रहे हैं. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जयकृष्ण रेड्डी और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह प्रतिनिधियों के साथ एसकेआईसीसी पहुंचे. इस आयोजन में अभिनेता राम चरण ने श्रीनगर में आरआरआर फिल्म के ‘नाटू नाटू’ गीत की धुन पर नृत्य भी किया.

#WATCH | J&K: Actor Ram Charan dances to the tunes of ‘Naatu Naatu’ song from RRR movie, in Srinagar. pic.twitter.com/9oZ8c9sYBY

— ANI (@ANI) May 22, 2023