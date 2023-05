G20 Summit: यह स्विट्जरलैंड नहीं, बल्कि भारत का कश्मीर है... अमजद ताहा ने बताया 'धरती पर स्वर्ग'

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार से आयोजित हो रहे तीन दिवसीय जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में कई विदेशी प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं. यह पहली बार है कि कश्मीर में दुनिया के शीर्ष देशों के अधिकारी जी20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं. इन्हीं में से एक अमजद ताहा ने कश्मीर और यहां के खूबसूरत माहौल को अपने शब्दों में बयां किया है.

इंग्लैंड से जी20 बैठक के लिए श्रीनगर पहुंचे अमजद ताहा ने ट्वीट किया, ‘यह स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया नहीं है, यह भारत है. यह कश्मीर है जहां जी20 सम्मेलन हो रहा है. इसे ‘पृथ्वी पर स्वर्ग’ कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जिसने पृथ्वी को संरक्षित किया है. यह जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान हो सकता है. कश्मीर में, हम मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को शांति से रहते हुए देख रहे हैं.’

This is not Switzerland or Austria; this is India, and this is Kashmir where the G20 will take place. It’s called the “paradise on Earth,” a place that has preserved the Earth and can be the solution for climate change. In Kashmir, we see Muslims, Hindus, Sikhs, and Christians… pic.twitter.com/YgBm4wyTJv

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) May 20, 2023