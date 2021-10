कश्मीर हिंसा: सुरक्षा मिलने तक काम नहीं करेंगे सिख, कश्मीरी पंडित बोले- शांत नहीं बैठेंगे, सरकार हिला देंगे

श्रीनगर. कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई 2 शिक्षकों की हत्या का सिख समुदाय (Sikh Community) ने भी जमकर विरोध किया. दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग की है. साथ ही कहा है कि सुरक्षा मिलने तक सिख दोबारा काम पर वापस नहीं लौटेंगे. गुरुवार को कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के मुथी इलाके में प्रदर्शन किया था और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग उठाई थी. जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम ने भी शिक्षकों की हत्या के खिलाफ गुरुवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था.

श्रीनगर स्थित सरकारी स्कूल की प्राचार्य सुपिंदर कौर का अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया. सिरसा ने कहा कि सिख कर्मचारी तब तक काम पर नहीं जाएंगे, जब तक सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले लेती. उन्होंने ट्वीट के जरिए एक वीडियो मैसेज जारी किया है और कहा है कि सिख समुदाय में दहशत का माहौल है.

सिख समुदाय की नारेबाजी का वीडियो यहां देखें-

#WATCH Slogans of “We want justice” raised during the funeral procession of Supinder Kaur, a teacher who was shot dead by terrorists inside a Srinagar school yesterday pic.twitter.com/Z0ljycgG0P

