Viral Video Of Bullet Girl On Social Media: सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर की लड़की का बुलेट पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है. वायरल वीडियो में लड़की स्टंट करते हुए रॉयल एनफ्लिड बुलेट के हैंडल छोड़ कर हाथ हवा में लहराते हुए गाने के साथ डांस रिएक्शन दे रही है. लड़की कैमरा को देखते हुए विक्ट्री का साइन देती हुई दिखी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुसरत फातिमा नाम के यूजर ने @knusrata आईडी से स्टंट वीडियो को अपलोड किया है. 21 सेकंड का ये वीडियो अपलोड करने के बाद से 5.30 लाख लोगों ने देखा है, वहीं 17.9 हजार लोगों ने लाइक किया है. इस वीडियो को यूजर ने कैप्शन दिया,”आज मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि मेरा #कश्मीर न केवल लड़कों के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत बदल गया है. 370 और 35ए हटने से पहले यह संभव नहीं था. धन्यवाद भारत सरकार.”

Today I proudly wanna to say that my #Kashmir has changed a lot not only for the boys but also for Us. It was not possible before abrogation of 370 & 35A. Thank you GOI. pic.twitter.com/5zU9vgUAoL

— Nusrat Fatima (@knusrata) August 4, 2023