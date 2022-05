J&K: कश्मीरी पंडित अधिकारी पर आतंकियों ने किया हमला, तहसीलदार ऑफिस में घुसकर मारी गोली

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बडगाम जिले (Budgam District) में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) पर हमला किया है. बडगाम के राजस्व विभाग के ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को गोली मार दी. राहुल की हालात गभीर बताई जा रही है. उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूत्रों के मुताबिक राहुल कश्मीर पंडित हैं और लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे. गुरुवार को दोपहर में तहसील दफ्तर में कुछ आतंकी घुसे और उन्होंने राहुल भट्ट को निशाना बनाते हुए गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए. सेना और पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है.

J&K | Terrorists fired bullets at an employee, Rahul Bhat at Tehsildar office, Chadoora in Budgam district. He has been shifted to the hospital.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/DweEzDXc1n

