Kashmiri Pandits फिर मुसीबत में! आतंकियों तक पहुंची घाटी में काम करने वाले हिंदुओं की सूची, मारने की दी खुली धमकी

नई दिल्‍ली. कश्‍मीरी पंडित एक बार फिर मुसीबत में घिरते (Kashmiri Pandits under Threat) हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, आतंकी संगठन लश्‍कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के हाथ घाटी में काम करने वाले कश्‍मीरी पंडितों की सूची लग गई. लश्‍कर के सहयोगी और पाकिस्‍तान के नए आतंकी संगठन ‘द रेजिस्‍टेंस फ्रंट’ (TRF) के मुखपत्र कश्‍मीर फाइट ब्‍लॉग पर उन 57 कश्‍मीरी हिंदुओं (Kashmiri Hindus) की हत्‍या करने की खुली धमकी दी गई है, जो प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (PMRP) के तहत कश्‍मीर घाटी (Kashmir Valley) में टीचर्स के तौर पर काम कर रहे हैं.

कश्‍मीर फाइट ब्‍लॉग की ये धमकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. धमकी में कहा गया है कि उनके पास 57 कश्‍मीरी पंडितों की हिटलिस्‍ट है. टीआरएफ ने ब्लॉग में पूरी सूची जारी करते हुए कहा है कि इन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. यह स्‍वीकार्य नहीं है कि 19 जगहों पर कश्‍मीरी पंडितों के लिए 6,000 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि गैर-कश्मीरियों की हिटलिस्ट भी जल्द जारी कर दी जाएगी. भाजपा ने गोपनीय तरीके से नियुक्‍त किए कर्मचारियों की सूची लीक होने को गंभीर और चिंताजनक बताया है. साथ ही कहा है कि इसे लीक करने वालों की पहचान किया जाना बहुत ही जरूरी है.

पुलिस ने जारी कर दी है नई एसओपी

आतंकियों की खुली धमकी के मद्देनजर पुलिस ने नए सिरे से एसओपी जारी कर दी है. एसओपी में कहा गया है कि स्‍कूलों की छुट्टी के दौरान और ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिस बल को इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है. बता दें कि ये सूची ऐसे समय लीक हुई है, जब कश्‍मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है. ताला हालात से घाटी में काम कर रहे कश्‍मीरी पंडितों में डर का माहौल है. कर्मचारियों ने राहत आयुक्‍त कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया. उनका कहना था कि उनका डर सही साबित हो रहा है. हम कश्‍मीर में सुरक्षित नहीं हैं. अब हम बिना पुख्‍ता सुरक्षा के घाटी में काम करने नहीं जाएंगे.

कर्मचारी मांग रहे जम्‍मू संभाग में ट्रांसफर

कश्‍मीरी पंडित कर्मचारियों का कहना है कि हम 6 महीने से भी ज्‍यादा से अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. अब आतंकियों के हाथ हम सभी की सूची भी लग गई है. इससे खतरा कई गुना बढ़ गया है. बता दें कि आतंकियों की धमकी वाले ब्‍लॉग में जिन कर्मचारियों के नाम हैं, वे सब कश्‍मीर घाटी में ही तैनात हैं. कर्मचारियों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर जम्मू संभाग में होना चाहिए. इसके लिए हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे.

विवेक अग्निहोत्री ने की तीखी टिप्‍पणी

इस बीच, बॉलीवुड फिॅल्‍म ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ के डायरेक्‍टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा कि 53वें भारतीय अंतरराष्‍ट्रीय फिल्‍म फेस्टिवल (#IFFI2022) के मंच से इस्‍लामी आतंकियों (Islamist Terrorists) को मिले समर्थन के एक सप्‍ताह के भीतर लश्‍कर-ए-तैयबा के फ्रंट ‘द रेजिस्‍टेंस फ्रंट’ ने कश्‍मीरी हिंदुओं की सूची जारी कर दी है. यही नहीं आतंकी खुलेआम उनकी हत्‍या करने की धमकियां भी दे रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि अगर इनमें से किसी भी कश्‍मीरी पंडित को नुकसान पहुंचता है तो ये सरकार की बड़ी नाकामी होगी.

In less than a week, after Islamist terrorists were given ideological support openly from GOI's platform #IFFI2022, The Resistance Front (a front of LeT) has issued a list of Kashmiri Hindus to be targeted by its terrorists.

