Kedarnath Dham VIDEO: खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें पहली झलक

देहरादून: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) के कपाट आज यानी मंगलवार सुबह को दर्शन के लिए खोल दिए गए. आज 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं और दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगद्गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और वहां मौजूद भक्तों ने हर-हर महादेव के नारे लगाए. हालांकि, मौसम खराब रहने की आशंका के मद्देनजर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है. मौसम विभाग द्वारा 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किए जाने की वजह से राज्य सरकार ने रविवार को केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया, जबकि ऋषिकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग सहित कई जगहों पर यात्रियों को फिलहाल वहीं ठहरने को कहा जा रहा है.

दरअसल, मंगलवार सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर कपाट खोल दिए गए. अत्‍यधिक ठंड के बावजूद यहां हजारों की संख्‍या में श्रद्धालु मौजूद हैं. मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है. बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली भी सोमवार धाम में पहुंच गई थी. बता दें कि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया था कि मंगलवार की सुबह 06:20 मिनट पर केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है.

अजय ने कहा कि अत्यधिक ठंड के बावजूद मंदिर के कपाट खुलने का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं. केदारनाथ धाम में रुक- रुक कर बर्फबारी व बारिश को देखते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा शुरू करने से पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के मद्देनजर केदारनाथ धाम में निवास की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की अपील भी की.

#WATCH | Uttarakhand | The portals of Kedarnath Dham are set to open tomorrow with all the rituals. Final preparations being made for the occasion. 20 quintals of flowers used to decorate the temple. pic.twitter.com/hyEgDm3Ecd

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 24, 2023