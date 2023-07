कोट्टारक्कारा. केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के काफिले की एस्कॉर्ट जीप ने एक चौराहे को क्रास कर रही एंबुलेंस वैन में जोरदार टक्कर मार दी. इस हाइसे में एंबुलेंस पलटकर घिसकती चली गई. कोल्लम शहर में हुए इस हादसे के दौरान एंबुलेंस में मौजूद मरीज समेत तीन लोगों को गंभीर चोट आई हैं. यह घटना चौराहे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हादसे के बाद मंत्री की गाड़ी आगे निकलती दिख रही है. वह कुछ देर रुके और उसके बाद चले गए.

जानकारी के मुताबिक यह घटना कोट्टारक्कारा, पुलमन जंक्शन में हुई. बताते हैं कि जब शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी का काफिला गुजर रहा था तभी आगे चल रही पुलिस की गाड़ी ने एंबुलेंस वैन के एक किनारे पर टक्कर मार दी. इस हादसे का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है. यह दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री के काफिले के गुजरने के लिए यातायात थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मौके पर ट्रैफिक कांस्टेबल के काफी करीब से एंबुलेंस पलटने के बाद निकल गई.

Kerala Education Minister V Sivan Kutty’s pilot vehicle crashed against an ambulance near Kottarakara in Kollam district. 3 were injured in this accident. pic.twitter.com/l3ROkGd2sn

