अब भारत में भी आप ले सकते हैं फ्लोटिंग ब्रिज का मज़ा, इस समुद्री तट पर टूरिस्ट की उमड़ी भीड़, देखें Video

कोझीकोड. तीन साल पहले जब चीन से फ्लोटिंग ब्रिज (Floating Bridge) की तस्वीरें आई थी तो लोग हैरान रह गए थे. जंगल और नीले रंग के पानी वाले नदी के ऊपर शानदार ब्रिज बना था. इस अद्भुत नजारे ने हर किसी को दीवाना बना दिया था. लेकिन अब इस फ्लोटिंग ब्रिज पर चढ़ने के लिए आपको विदेश नहीं जाना होगा. बल्कि अपने देश में ही इसका मज़ा ले सकते हैं. ये ब्रिज केरल के कोज़िकोड में बनाया गया है.

चीन के फ्लोटिंग ब्रिज से ये बिल्कुल अलग है. इसे नदी नहीं समंदर में बनाया गया है. यानी समंदर की लहरों के साथ ये ब्रिज भी हवा में लहराते हैं. जैसे-जैसे पानी की लहरें आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे ये ब्रिज भी हवा में झूलती है.करीब 100 मीटर लंबे इस ब्रिज पर जाने के लिए टूरिस्ट को सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनाए जाते हैं. इसके बाद ही इस पर उन्हें चढ़ने की इज़ाजत दी जाती है.

Kerala | A floating bridge has been set up by the state tourism department at Beypore beach in Kozhikode to walk along with waves pic.twitter.com/6SGRyUEn2J

— ANI (@ANI) March 27, 2022