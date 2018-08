पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, 'शब्दों में केरल के लोगों की पीड़ा बयां नहीं की जा सकती. मेरी संवेदनाएं केरल के लोगों के साथ हैं. मैं वहां के सभी भाईयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूं. उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. केरल में बाढ़ से लड़ रहे लोगों को ताकत मिले.'

Words alone are not enough. Yet I must tell all my brothers and sisters of Kerala that our thoughts and prayers are with each one of you. Condolences to those families who have lost their loved ones. Strength to those who are fighting the #KeralaFloods