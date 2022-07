CPI(M) के हेडक्वार्टर पर स्कूटर सवार ने फेंका बम, पूरे केरल में हाई अलर्ट जारी, घटना CCTV में कैद

नई दिल्ली. केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के पार्टी मुख्यालय एकेजी सेंटर पर गुरुवार देर रात बम फेंके जाने के बाद केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. जबकि शुक्रवार को यानी कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में तीन दिवसीय दौरे के लिए पहुंचने वाले हैं. केरल पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक व्यक्ति दोपहिया वाहन पर रात करीब साढ़े 11 बजे आता है और बिल्डिंग के गेट पर बम फेंककर फरार हो जाता है. उन्होंने कहा कि इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय निर्मित बम की स्पीड अधिक थी.

हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य पी के श्रीमती ने कहा “मैं एकेजी सेंटर की तीसरी मंजिल पर रह रहा था और मैंने लगभग 11.30 बजे एक कर्कश आवाज सुनी और गेट से धुआं उठते देखा. मैं सचमुच चौंक गया था. सभी लोकतांत्रिक ताकतों को इस तरह के नृशंस हमले की निंदा करनी चाहिए ”. वहीं पार्टी सचिव कोडियेरी बालकृष्णन ने कहा कि हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ है. लेकिन पार्टी ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है. बता दें कि केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन दिवसीय दौरे के लिए आज रवाना होंगे. इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड दौरे के दौरान राहुल गांधी मनांथावडी में एक किसान बैंक के भवन का उद्घाटन और सुल्तान बाथेरी में यूडीएफ बहुजन संगम में शामिल होंगे.

Kerala | A man on a two-wheeler captured on CCTV hurls a bomb at CPI (M) headquarters, AKG Center, Thiruvananthapuram

(Source: AKG Center CCTV) pic.twitter.com/cfP1zbChb0

— ANI (@ANI) June 30, 2022