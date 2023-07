नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा शाखा की रैली में कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाने को निंदनीय करार दिया और कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘यह बेहद निंदनीय तथ्य है कि जिस तरह के नारे केरल में मुस्लिम लीग की रैली में लगाए गए थे, जहां उन्होंने नारे लगाते हुए कहा था- तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर जिंदा लटका देंगे… मैं यह समझने में विफल हूं कि ऐसे सभी उत्तेजक नारों के बावजूद न तो कांग्रेस नेतृत्व और न ही कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की है.’

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “वे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के बारे में कहते हैं, लेकिन ऐसे नारे दुर्भावना पैदा करते हैं. और समाज में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती… मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या यह वही ‘मोहब्बत की दुकान’ है जिसे खोलने का दावा राहुल गांधी कर रहे थे? क्या यह इंडिया का विचार है जिसका वे दावा करते हैं?…”

#WATCH | MoS V. Muraleedharan on slogans reportedly raised at IUML’s Youth Wing’s rally in Kerala, says, “It’s a highly deplorable fact that the type of slogans that were raised in the Muslim League rally in Kerala, where they raised slogans- will hang you live at temple doors. I… pic.twitter.com/3ICp6VlHbX

