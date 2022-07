केरल: भारत में मंकीपाॅक्स का पहला मरीज हुआ स्वस्थ, 17 दिन बाद मिली अस्पताल से छुट्टी

तिरुवनंतपुरमः देश में मिले मंकीपॉक्स के पहले मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. केरल के कोल्लम का रहने वाला 35 वर्षीय शख्स यूएई से लौटा था, उसे मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित पाया गया था. बीते 17 दिनों से तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित देश के पहले मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उसके सभी पैरामीटर्स स्थिर हैं. उसके प्राथमिक संपर्कों के सैम्पल्स की टेस्टिंग की गई थी, सभी नेगेटिव पाए गए हैं.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गत 12 जुलाई को राज्य में मंकीपॉक्स के पहले केस की पुष्टि करते हुए कहा था, ‘मरीज यूएई से लौटा है. उसमें मंकीपाॅक्स के लक्षण दिखने के बाद त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उसका सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology, Pune) भेजा गया था. जांच में उसे मंकीपाॅक्स से संक्रमित पाया गया है. डब्ल्यूएचओ. और आईसीएमआर की ओर से जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार मरीज को त्रिवेंद्रम मेडिकल काॅलेज में आइसोलेट किया गया है.’

Kerala | First reported Monkeypox patient in the country discharged (on July 30). The 35-year-old male UAE returnee from Kollam was treated in 17 days at Thiruvananthapuram Medical College; he’s stable. His primary contacts also tested negative: State Health Minister Veena George pic.twitter.com/m0H3nfQAMq

— ANI (@ANI) July 31, 2022