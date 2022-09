VIDEO: बेटी के सामने ही बुजुर्ग पिता को डिपो अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा, 4 निलंबित

तिरुवनंतपुरम. केरल के तिरुवनंतपुरम के कट्टकड़ा बस डिपो में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने एक 55 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़ित बुजुर्ग ने अपने साथ आई अपनी बेटी के लिए छात्र रियायत का अनुरोध किया था. इस दौरान अधिकारियों ने बेटी के सामने ही बुजुर्ग के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया. दरअसल, पीड़ित शख्स के अनुरोध के बाद केएसआरटीसी अधिकारी ने कहा कि लड़की छात्र रियायतों के लिए पात्र नहीं था. हालांकि इस दौरान जब 55 वर्षीय व्यक्ति ने उसका विरोध किया तो मौखिक लड़ाई मारपीट में बदल गई.

घटना में शामिल चार केएसआरटीसी कार्यकर्ताओं को केएसआरटीसी की सतर्कता रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया गया है. निलंबित कर्मचारियों की पहचान स्टेशन मास्टर मुहम्मद शेरिफ, ड्यूटी गार्ड एसआर सुरेश, कंडक्टर एन अनिल कुमार और सहायक मिलन डोरिच के रूप में की गई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने उनकी बेटी के सामने उनके साथ मारपीट की. घटना शुरू में एक मौखिक बहस के रूप में शुरू हुई जब केएसआरटीसी अधिकारी ने कहा कि छात्रा रियायतों के लिए पात्र नहीं थी.

A 55-year-old man was brutally assaulted by the officials of the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) at the Kattakkada bus depot in Thiruvananthapuram. The elderly person had requested a student concession for his daughter who had come with him. pic.twitter.com/BoaqnSpnho

