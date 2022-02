केरल: पहाड़ पर 45 घंटों से फंसे युवा ट्रेकर की बचाई जान, तो जवानों को चूमकर कहा शुक्रिया

श्रेया ढौंडियाल

नई दिल्‍ली. केरल (Kerala) के पलक्‍कड जिले की दुर्गम पहाड़ी पर फंसे ट्रेकर सी बाबू (23) को सुरक्षित बचाकर वापस लाने वाली टीम के लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राज इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्‍होंने न केवल दुर्गम इलाके तक 75 प्रशिक्षित लोगों की टीम का नेतृत्‍व किया बल्कि सी बाबू को सुरक्षित बाहर निकाला जबकि इससे पहले उस तक पहुंच पाने के तीन प्रयास फेल हो गए थे. केरल के पलक्‍कड अस्‍पताल में News18 से चर्चा में सेना के अफसर हेमंत राज ने कहा ‘ हम इसके लिए प्रशिक्षित हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है.’

#Exclusive | CNN News18’s @shreyadhoundial speaks to Lt. Col. Hemant Raj of the Indian Army (@adgpi) who led a team of 75 to rescue #KeralaTrekker Babu who was stuck in the cavity of a hill for 45 hours. pic.twitter.com/rUukdu3sZW

— News18 (@CNNnews18) February 9, 2022