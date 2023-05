VIDEO: 15 साल के बाद पारंपरिक यहूदी शादी का गवाह बना केरल, इजराइल से रब्बी और 300 गेस्ट हुए शामिल

कोच्चि. कोच्चि में सुरम्य कुम्बलम झील के तट पर केरल के यहूदी समुदाय (Jewish Community) ने रविवार को अपने रीति-रिवाजों के सार को समेटे हुए 15 साल के अंतराल के बाद एक पारंपरिक शादी का जश्न मनाया. यह यहां पिछले 70 सालों में केवल पांचवीं यहूदी शादी है. लाल और पीले फूलों से बनी छतरी के नीचे, क्रमशः भारतीय और अमेरिकी मूल के यहूदियों, राचेल बिनॉय मालाखाई और रिचर्ड जाचरी रोवे ने शादी की शपथ ली और अंगूठियों का आदान-प्रदान किया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोच्चि में एक यहूदी विवाह मट्टनचेरी में परदेसी सिनेगॉग के बाहर होना दुर्लभ है, जो अपने यहूदी शहर और यहूदी विरासत के लिए प्रसिद्ध है. यहां एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित इस शादी समारोह में परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया. विरासत स्थल पर 300 मेहमानों को शामिल करना असंभव था.

#WATCH | Kerala: Kochi witnessed its first Jewish wedding in 15 years on 21st May, when Rachel and Richard tied the knot at a resort. The marriage was officiated by a Rabbi from Israel.

Rachel is the daughter of former Crime Branch Superintendent Binoy Malakhai while Richard is… pic.twitter.com/UNEroILNOb

— ANI (@ANI) May 22, 2023