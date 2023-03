VIDEO: चश्मा और मास्क लगाए दिल्ली की सड़कों पर दिखा भगोड़ा अमृतपाल सिंह, लगातार दे रहा है पुलिस को चकमा

नई दिल्ली. खालिस्तानी समर्थक और ‘वारिस पंजाब दे’ का प्रमुख भगोड़ा अमृतपाल सिंह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने में अभी तक कामयाब होता रहा है. पुलिस उसे पूरे देश में खोज रही है. उसके विदेश भागने की भी आशंका है, लेकिन इस बीच उसके एक ताजा वीडियो ने पुलिस को चौंका दिया है. इस वीडियो में अमृतपाल सिंह दिल्ली की सड़कों पर चहलकदमी करता दिखा है. सीसीटीवी वीडियो 21 मार्च का बताया गया है, जिसमें वह दिल्ली में बिना पगड़ी और चेहरे पर नकाब के देखा गया है. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा मंगलवार को जारी किए गए विजुअल्स की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने भी की है.

गौरतलब है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पंजाब पुलिस के साथ एनआईए उसे खोजने में कई जगहों पर सर्च आपरेशन चला रही है. उसे देश के अलग-अलग इलाकों में देखा भी गया है, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है. इसी बीच दिल्ली से उसका एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पुलिस से बचने के लिए इसमें अमृतपाल सिंह बिना पगड़ी के नजर आ रहा है. इसमें वह चश्मा लगाए और जैकेट में दिखा है.

#WATCH | ‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh, who’s on the run, was spotted without a turban and with a mask on his face in Delhi on March 21.

(Visuals confirmed by police) pic.twitter.com/3YhMtnRgp5

