कर्नाटक: बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल, पुलिस और सांसद पर फूटा लोगों का गुस्सा

बेंगलुरु: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या को लेकर भारी तनाव है. नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक कार को घेर लिया और उसे हिलाने लगे. ये कार दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिनकुमार कतील की बताई जा रही है. वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

#WATCH | Protestors express their anger over the murder of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru in Bellare, Dakshina Kannada.

The car being jolted by protesters reportedly belongs to Dakshina Kannada MP Nalinkumar Kateel#Karnataka pic.twitter.com/J4HyBZr0br

— ANI (@ANI) July 27, 2022