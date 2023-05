मुंबई. ब्र‍िटेन के क‍िंग चार्ल्‍स तृतीय का शन‍िवार 6 मई को राज्‍याभ‍िषेक (King Charles III coronation) होने जा रहा है. इस राज्‍यभिषेक में मुंबई के डब्‍बा वाले (Mumbai Dabbawalas) भी अपनी एक पहचान दर्ज करवाने जा रहे हैं. मुंबई के डब्बा वालों ने लंदन में होने वाले महाराजा चार्ल्स तृतीय (King Charles III) के राज्याभिषेक से पहले उनको परंपरागत ‘पुनेरी पगड़ी’ और ‘उपरने’ उपहार स्वरूप भेजी हैं.

‘पुनेरी पगड़ी’ 19वीं सदी से प्रचलित परंपरागत पगड़ी है जिसे महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में गौरव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वहीं ‘उपरने’ पुरुषों द्वारा परंपरागत समारोहों में कंधे पर डाला जाने वाला दुपट्टा है. डब्बा वाले मुंबई में घरों और रेस्तरांओं से दफ्तर तक लोगों को गर्म खाना पहुंचाते हैं. समय पर खाना पहुंचाने की उनकी यह व्यवस्था दुनियाभर में प्रसिद्ध है.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai’s Dabbawalas purchase gifts – Puneri Pagadi & a shawl of the Warkari community – for Britain’s King Charles III, ahead of his coronation ceremony on May 6.

They say that they have been sent invitations by British Consulate, British Embassy. pic.twitter.com/88RlOhxidQ

— ANI (@ANI) May 2, 2023