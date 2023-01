BBC Documentary : देशभर में BBC की डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. देश में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है. एक तरफ जहां भाजपा (BJP) के कई नेताओं ने इसे प्रोपोगेंडा करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग BBC डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का विरोध भी कर रहे हैं. इसी क्रम में पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को प्रतिबंध करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वालों पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने हमला किया है. केंद्रीय मंत्री ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट का समय व्यर्थ करने वाली बताया है. किरेन रिजिजू ने याचिका दायर करने को लेकर किए एक ट्वीट में लिखा कि ‘इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया जाता है, जबकि हजारों आम नागरिक न्यायालय में न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं.’

Union Law minister Kiren Rijiju reacts on the petition of journalist N Ram, adv Prashant Bhushan & TMC MP Mahua Moitra in SC challenging Centre’s decision to ban the BBC documentary on PM Modi pic.twitter.com/hHkkMC54qG

— ANI (@ANI) January 30, 2023