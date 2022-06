किरेन रिजिजू ने किया था जिस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन उसमें खुली दुकान, केंद्रीय मंत्री ने खुद लिया संज्ञान

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून एंव न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें एक टॉयलेट में दुकान खुली हुई नजर आ रही है. दरअसल, इस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किरेन रिजिजू ने अपनी सांसद निधि से 1 जनवरी, 2015 को नहरलागुन में करवाया था. यह स्थान अरुणाचाल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पड़ता है. अब इस सार्वजनिक शौचालय में एक ग्रॉसरी शॉप खुल गई है, जिसका संज्ञान खुद केंद्रीय मंत्री ने लिया है.

I’ve just received this picture from a well wisher. The concern Department may kindly take necessary action. Or I will formally initiate a proper action. pic.twitter.com/KZPuKXHEJ7

किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘यह तस्वीर मुझे अभी-अभी एक शुभचिंतक से प्राप्त हुई है. संबंधित विभाग कृपया आवश्यक कार्रवाई करे. या मैं औपचारिक रूप से उचित कार्रवाई शुरू करूंगा.’ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश से आते हैं. वह अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से तीन बार के सांसद हैं, जो क्षेत्रफल के लिहाज से देश का चौथा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है.

Please don’t mar the beauty of our own country. We must respect the local sentiments and behave as responsible citizens anywhere and everywhere. pic.twitter.com/H8K66VqEq0

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 24, 2022